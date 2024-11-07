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Туск опроверг данные о разговоре с Трампом после выборов в США

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Премьер Польши опроверг слова Владислава Бартошевского.

Польский премьер-министр Дональд Туск опроверг местным СМИ сведения о проведенном им телефонном разговоре с избранным американским президентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом после выборов в США. Соответствующее заявление журналистам сделал польский премьер-министр Дональд Туск.  Иностранный чиновник выступил на пресс-конференции в Варшаве.

Такого разговора не было. Я сегодня утром узнал о том, что замминистра Бартошевский передал такую информацию. Я буду выяснять это с господином Бартошевским, как ему это пришло в голову.

Дональд Туск, глава правительства Польши

Напомним, что шестого ноября заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Польши Владислав Бартошевский беседе с телеканалом Polsat News уведомил прессу о том, что Дональд Туск позвонил Дональду Трампу с тем, чтобы поздравить американца победой на выборах главы государства.

Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск.

Фото и видео: YouTube / Onet

Теги: дональд трамп, дональд туск, польша, президентские выборы, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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