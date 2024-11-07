Трамп кажется более пророссийским, чем Байден, заявил Туск

Премьер Польши дал характеристику новому лидеру Белого дома после проведенных в стране выборов.

Избранный американский президент Дональд Трамп кажется более пророссийским политиком, чем уходящий лидер Белого дома Джо Байден. Соответствующее заявление местным журналистам сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный чиновник пояснил, что республиканец в Вашингтоне может удивить мировую общественность собственными маневами и решениями.

Подходы к Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И это, быть может, будет иметь серьезные последствия. Дональд Туск, глава правительства Польши

Напомним, что голосование в США за кандидатов на высший должностной пост состоялось 5 ноября 2024 года. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент страны Камала Харрис, а Республиканскую - экс-лидер Белого дома Дональд Трамп. Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по местному времени Западного побережья (в 10 часов утра 6 ноября по Москве) был объявлен победителем выборов президента США.

В Польше поделились деталями новой миграционной политики.

Фото и видео: YouTube / Onet