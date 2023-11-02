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В Польше поделились деталями новой миграционной политики

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Томаш Семоняк рассказал о необходимости изменения законодательства в стране.

Варшава намерена приостановить предоставление убежища не всем мигрантам, а лишь нелегальным беженцам. Соответствующее заявление в эфире Польского телевидения сделал местный министр по внутренним делам и администрации страны Томаш Семоняк. В целях реализации плана чиновникам потребуется изменить два закона. Речь  идет о документе "Об иностранцах" и "О защите иностранцев". Пока что польское правительство хочет лишь иметь возможность использовать такой инструмент.

Это означает, что лица, которые нелегально перейдут польскую границу, и будут обращаться за предоставлением убежища, если не будут соответствовать критериям, то их заявления не будут рассматриваться.

Томаш Семоняк, глава МВД Польши

Напомним, что премьер-министр европейского государства Дональд Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. Сотрудница Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила властям в Варшаве, что страны Евросоюза должны охранять внешние государственные границы регионального сообщества, однако у них есть также обязательства по предоставлению доступа к процедуре получения статуса беженца прибывающим.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info

Теги: мвд, мигранты, миграционная политика, польша, томаш семоняк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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