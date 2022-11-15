МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана

Радослав Сикорский считает, чт о президенту следует более тщательно выбирать себе друзей.

Польское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало президенту Анджею Дуде посещать юбилей бывшего президента Чехии Милоша Земана из-за возможно присутствия там бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Соответствующее заявление сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире местной радиостанции.

Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер – известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Недавно президент Анджей Дуда посетил Прагу, на территории чешского города глава государства принял участие в праздновании 80-летия Земана вместе с сербским и словакскими коллегами, а также венгерским и словацким премьер-министрами. Затем глава МИД Польши Радослав Сикорский уведомил жителей страны о том, что внешнеполитическое ведомство не советовало политику присутствовать на юбилее вместе с Орбаном, так как Будапешт неоднократно обвинялся в "пророссийской" позиции. Дипломат посоветовал президенту Польши "другой выбор друзей".

Глава МИД Польши призвал партнеров по ЕС лишить украинцев пособий.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl