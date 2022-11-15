Глава МИД Польши призвал партнеров по ЕС лишить украинцев пособий

Радослав Сикорский видит потребность Киева в создании материальной мотивации для граждан.

Страны Европейского союза, которые все еще выплачивают социальные пособия для украинских граждан, в том числе мужчинам призывного возраста, должны перестать это делать. Соответствующее заявление сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире местной радиостанции. Иностранный чиновник добавил, что уже поднимал этот вопрос во время рабочей встречи с министром по финансам германии Кристианом Линдером.

Сейчас встает вопрос - что надо сделать, чтобы украинцы, которые выехали с Украины, туда вернулись в качестве налогоплательщиков и добровольцев. Надо, чтобы в странах Западной Европы перестали выплачивать пособия. <...> Не существует такого права человека на получение соцпособий за уклонение от призыва. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что также Сикорский посоветовал киевскому присмотреться к примеру западных стран, которые лишают гражданства страны за уклонение от исполнения воинского долга. Дополнительно украинским властям, по его мнению, важно сформировать материальную мотивацию для находящихся в странах ЕС граждан Украины ради того, чтобы привлечь их к службе в Вооруженных силах Украины.

Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl