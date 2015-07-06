Глава МИД Польши призвал соотечественников покинуть Ближний Восток

Радослав Сикорский прокомментировал обострение конфликта между Израилем, Ираном и Ливаном.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал своих соотечественников покинуть территорию Ближнего Востока. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местной радиостанции.

Призываю! Если у кого-то нет абсолютной необходимости пребывания не только в Ливане, а на Ближнем Востоке, то сейчас не тот момент, чтобы там быть. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что 1 октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. При этом власти в Тегеране охарактеризовали атаку актом самообороны. Военнослужащие армии еврейского государства заявили об около 180 выпущенных баллистических снарядах по территории страны. По информации от ЦАХАЛ, большую часть ракет удалось перехватить противовоздушной системе.По предварительным сведениям, обошлось без жертв среди гражданского населения. Местные СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинского жителя из сектора Газа, находившегося на Западном берегу реки Иордан.

У Польши нет желания защищать Украину, заявил глава МИД.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl