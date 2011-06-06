У Польши нет желания защищать Украину, заявил глава МИД

Радослав Сикорский назвал условие, при котором позиция Варшавы может измениться.

В видеобеседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что на текущем этапе желания защищать Украину у Варшавы нет. Известно, что блогеры вели диалог с европейским чиновником от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Эксперт отметил, что ситуация может измениться в тот момент, если линия фронта у Вооруженных сил Украины начнет разрушаться.

Желание это делать нулевое. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию. И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Иностранный дипломат подчеркнул возможность обучения украинских военнослужащих в Польше. Глава МИД Польши уточнил, что его страна сможет подготовить несколько бригад в 2024 или 2025 году, однако внутри Украины не будут находиться польские бойцы.

Вступление Украины в ЕС затянется, заявил глава МИД Польши пранкерам.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус