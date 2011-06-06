Радослав Сикорский указал на несколько этапов принятия страны в ЕС.

В видеобеседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что вступление Киева в Европейский союз затянется. В том числе это касается высокой конкурентоспособности со стороны украинского сельского хозяйства. Известно, что блогеры вели диалог с европейским чиновником от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Это процесс, который займет десятилетие или больше... И самым трудным, абсолютно самым трудным пунктом для переговоров будет сельское хозяйство. Оно слишком конкурентоспособно. У вас есть огромные фермерские хозяйства, у вас действительно хорошая почва. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Европейский дипломат указал на то, что членство Украины в Европейском союзе приведет к полному пересмотру общей сельскохозяйственной политики в регионе, что может стать сложной проблемой у стран-членов.

Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус