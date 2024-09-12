Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши

Радослав Сикорский прокомментировал возможное изменение курса в отношении Украины после президентских выборов в США.

В видеобеседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп будет угрожать Москве эскалацией конфликта для разрешения украинского кризиса. Известно, что блогеры вели диалог с европейским чиновником от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что Трамп будет угрожать Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Иностранный дипломат подчеркнул, что в ситуации с Украиной на карту поставлен авторитет Вашингтона, поэтому ни действующая, ни следующая администрация не могут спустить ситуацию на тормозах в глазах международных союзников. При этом Радослав Сикорский указал на лицемерность позиции Белого дома, потому что власти США обещают Киеву вступление в НАТО только после завершения конфликта, когда стране это будет "уже не нужно".

Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев из Украины.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус