Глава МИД Польши сообщил о проблеме с мигрантами и поддержке Киева.

В видеобеседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Европейский союз не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях. Известно, что блогеры вели диалог с европейским чиновником от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ключевой темой диалога стала поддержка Варшавой киевского режима в различных сферах. Иностранец уверен, что скоро европейский регион ждет новый поток мигрантов из-за того, что большая часть Украины станет непригодной к проживанию.

Мы не хотим, чтобы украинские граждане начали перемещаться по Евросоюзу в поисках лучших условий... большая часть Украины станет непригодной для проживания. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

В ходе беседы министр обозначил, что Варшава готова оказывать помощь Киеву с призывом украинских граждан. Руководитель местного внешнеполитического ведомства заметил, что те, кто уклоняется от призыва, не должны получать социальные выплаты от Польши и ЕС. Радослав Сикорский высказал мысль о том, что президент РФ Владимир Путин не подвержен моральному давлению, так как многие страны все еще хотят стать ближе к Москве. Иностранец указал на расхождение американских национальных интересов и Украины. По его словам, правительство в белом доме оказывает стране поддержку только для того, чтобы "не потерять авторитет" на мировой арене.

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Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус