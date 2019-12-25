Пентагон: Россия не мешает учениям Sea Breeze в Черном море

В военном ведомстве отметили, что активная фаза мероприятий продолжается.

Секретарь Министерства обороны Соединенных Штатом Джон Кирби заявил, что маневры российских военных в акватории Черного моря не мешают проведению учений Североатлантического Альянса и союзников Sea Breeze. Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России. Джон Кирби, секретарь Пентагона

Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что за данные мероприятия буду тщательно отслеживаться российскими военными.

Ранее военнослужащие Южного военного округа провели на Кубани учения по обороне объектов Черноморского флота с использованием систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

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