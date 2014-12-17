Комплекс защитных сооружений Петербурга вновь доказал свою эффективность

Защита от наводнений сработала чётко: дамба была закрыта на 20 часов и открыта 4 июля вечером.

Проходной канал дамбы, защищающей Санкт-Петербург от наводнений, вновь открыт для судоходства. С 4 июля в 18:48 створы Комплекса защитных сооружений были разведены после более чем 20 часов работы в закрытом режиме.

По данным дирекции КЗС, благодаря оперативному срабатыванию системы защиты и точным метеопрогнозам удалось предотвратить 38-й по счёту случай подъёма уровня воды до критической отметки — до 216 сантиметров над ординаром.

В пресс-службе комплекса уточнили, что проход С-1 вновь доступен для движения водного транспорта.

Тем не менее, ураганный ветер оказал влияние на прибрежные территории — в Курортном районе были частично затоплены девять городских пляжей, в том числе "Сестрорецкий", "Дубковский" и "Дюны". Комитет по благоустройству продолжает инспектировать пострадавшие зоны и фиксировать масштабы возможного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Петербурге летают крыши, падают деревья и заборы.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"