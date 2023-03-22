Сильный ветер вызвал пыльную бурю в Петербурге

Из-за интенсивных порывов ветра в Петербурге ухудшилась видимость, а также были повреждены зелёные насаждения и нарушено судоходство.

В Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра началась пыльная буря, сообщают пользователи социальных сетей. На Васильевском острове наблюдается ухудшение видимости — ветер поднимает песок с намывных территорий.

Осадки и сильный ветер начали усиливаться в городе с вечера четверга, порывы продолжаются до сих пор, при этом в регионе действует штормовое предупреждение. Для предотвращения морского наводнения в городе закрыли затворы Комплекса защитных сооружений. Как сообщает РИА Новости, на Университетской набережной в районе Благовещенского моста волны выходят на сушу. Высота волн в Финском заливе достигала трёх метров, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено.

Также зафиксировано подтопление прибрежных зон от Сестрорецка до посёлка Ушково. Под угрозой оказались пляжи "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи", "Ласковый", "Чудный", "Комаровский", "Золотой" и "Детский".

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду в парках и скверах города упали 137 деревьев.

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