В Петербурге ураганный ветер повалил 137 деревьев в парках и скверах

Шквалистый ветер, обрушившийся на Северную столицу в ночь на 4 июля, стал причиной массового повреждения зелёных насаждений.

В Санкт-Петербурге в результате сильного ветра были повалены 137 деревьев, расположенных в парковых зонах и на территории скверов. Об этом проинформировал председатель Комитета по благоустройству города Сергей Петриченко.

По его словам, шквалистый ветер, наблюдавшийся в ночь на 4 июля и утром того же дня, стал причиной значительного ущерба зелёным насаждениям. Порывы ветра оказались настолько интенсивными, что некоторые деревья не выдержали нагрузки и были вырваны с корнем или сломаны у основания.

На текущий момент сотрудники профильных городских служб продолжают устранение последствий неблагоприятных метеоусловий. Работы ведутся в различных районах Петербурга, в первую очередь — в местах массового посещения горожан. Уборка упавших деревьев организована с учётом мер безопасности и с привлечением спецтехники.

Городские власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность при нахождении в зонах с большим количеством деревьев в периоды усиления ветра.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Ленобласти пройдут дожди и усилится ветер.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга