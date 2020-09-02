В Sohu оценили арсеналы РФ и США.

Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае. В издании Sohu напомнили, что Москва удерживает лидерство по количеству ядерных боеголовок, а также по уровню развитости ракет. На данный момент на вооружении российской армии находятся комплексы "Тополь", "Ярс" и другие.

По данным журналистов, Пентагон располагает только двумя видами межконтинентальных ракет: семейства Minuteman и Trident. Американские военные отказались от использования ракет Peacekeeper, которые состояли на вооружении в 1986 - 2005 годах, а также от MGM-134 Midgetman. Из-за этого США утратили часть своего ядерного потенциала.

В КНР заявили, что Россия имеет на вооружении более 300 межконтинентальных ракет, что "вызывает у Вашингтона ужас". Доля современных РВСН комплексов увеличится до 81% вместо 76%, которые есть сейчас. "Ярсы" сменят "Тополя", а ракета "Сатана" будет заменена на РС-28 "Сармат".

В статье также упоминается гиперзвуковая система "Авангард", которая может одолеть американскую ПРО.

Лукашенко заявил о самолетах НАТО у границ Белоруссии с ядерным оружием.

Видео: Youtube / Минобороны