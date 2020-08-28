Лукашенко заявил о самолетах НАТО у границ Белоруссии с ядерным оружием

Политик добавил, что исходит "из худшего варианта".

Александр Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии. Об этом сообщили журналисты издания Sputnik Беларусь со ссылкой на слова политика. По словам президента республики, около 18 американских боевых самолетов базируются в 20 минутах лета к границам Минска. Он предположил, что на подвесках истребителей может находиться ядерное оружие.

Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик добавил, что он исходит в своих суждениях из худшего варианта развития событий. Лукашенко также напомнил, о танках, которые могут прийти с территории Польши и Литвы.

А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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