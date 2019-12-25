Политик призвал частные и государственные производства к эффективной работе.

Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" в Белоруссии заканчивается. Об этом сообщили местные журналисты из издания Sputnik Беларусь со ссылкой на выступление политика, которое он совершил во время рабочей поездки в Оршу Витебской области. Он посетил сырное производство ООО "Савушкин-Орша".

Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства отметил, что для республики настало время заняться экономическими вопросами. Лукашенко заметил, что между государственными и частными предприятиями не должно быть разницы. Он призвал сотрудников эффективно работать, используя современные технологии. Политик резюмировал, что Минск будет уделять пристальное внимание высоким результатам на производствах.

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