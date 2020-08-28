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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

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Тактические испытания пройдут с 28 по 31 августа.

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении. Об этом сообщили представители Минобороны республики в собственном Telegram-канале. 

Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск

сообщение Минобороны Белоруссии

Напомним, что ранее в оборонном ведомстве рассказали, что начинается комплексная проверка боеготовности войск. Мероприятия предусматривают приведение отдельных частей в высшие степени готовности, а также призыв военнослужащих из запаса. Тактические учения запланированы на 28-31 августа.

До этого министр обороны Виктор Хренин заявил об иностранном вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Он инициировал учения с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Эти учения одобрены Александром Лукашенко.

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО.

Видео: TG / Вечна Жыве Беларусь

Теги: белоруссия, военные учения, гродно
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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