Ми-24 поднимались в небо ради предотвращения "провокации" со стороны Вильнюса.

Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой. Портал "Военно-политическое обозрение" разместил ролик, на котором зафиксирован перехват объекта, о котором ранее заявило Минобороны республики. Военные говорили о том, что с территории Литвы по Белоруссии оказался запущен зонд из восьми шаров с антигосударственной символикой. Подобную акцию местные власти назвали провокацией со стороны запада.

Видеозапись сделана из кабины вертолета Ми-24. Экипажи поднимались в небо, чтобы ликвидировать угрозу. В Вильнюсе заявили о том, что военные из Белоруссии нарушили воздушное пространство Литвы. Послу республики была вручена нота протеста. Минск также направил ноту протеста коллегам из-за инцидента с шарами.

Портал отметил, что после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеялся" около деревни Лужи.

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Видео: YT / BELVPO COM