Литва якобы запустила воздушные шары с антиправительственной символикой.

Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. Вечером 23 августа, когда дежурные экипажи Военно-воздушных сил и войска ПВо пресекли провокацию со стороны Вильнюса.

С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой сообщение Минобороны Белоруссии

Военные отметили, что благодаря вертолетам Ми-24, находящихся в составе местных ПВО, полет воздушных шаров был пресечен без применения вооружения. МИД Белоруссии направит соответствующую ноту протеста литовским коллегам.

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО.