Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. Вечером 23 августа, когда дежурные экипажи Военно-воздушных сил и войска ПВо пресекли провокацию со стороны Вильнюса.
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой
сообщение Минобороны Белоруссии
Военные отметили, что благодаря вертолетам Ми-24, находящихся в составе местных ПВО, полет воздушных шаров был пресечен без применения вооружения. МИД Белоруссии направит соответствующую ноту протеста литовским коллегам.
Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО.
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