Виктор Хренин оценил возможность силовой смены политического режима в Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на заявление Виктора Хренина 22 августа на совещании с участием Александра Лукашенко. Министр полагает, что действия силовиков, необходимые для "стабилизации ситуации" в республике, могут быть использованы западными странами для изменения политического курса страны.

Хренин считает, что оппоненты режима Лукашенко представят действия силовиков как геноцид белорусского народа. По словам военного, это может послужить поводом для смены политического режима силовыми методами. Специалист упомянул об авиации из 18 истребителей F-16 ВВС США, развернутых в непосредственной близости к белорусским границам. Недавно эти самолеты были переброшены из Германии в базу Ласк в Польше.

Подлетное время к госгранице составляет около 22 минут Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии

Министр обороны Белоруссии допускает стрельбу по протестующим.

Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси