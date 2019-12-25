Виктор Хренин сравнил армию республики с часовым на службе.

Министр обороны Белоруссии допускает стрельбу по протестующим. Об этом сообщили журналисты из издания "Наша Нива". В СМИ отметили, что об этом Виктор Хренин рассказал во время закрытой встречи с руководителями силовых ведомств, которое состоялось 20 августа.

Нас призывают, в том числе и Тихановская: "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный — мы люди военные Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Министр отметил, что в настоящее время белорусскую армию можно назвать часовым, который действует согласно военному уставу. Он напомнил, что если после предупреждения нарушитель продолжает движение, то часовой обязан совершить предупредительный выстрел.

Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт отметил, что задача армии - "не допустить выстрела вверх".

В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела.