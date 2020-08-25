"Армату" заменят двухзвенным "танком будущего" после 2040 года

На "Армии-2020" раскрыли перспективные проекты боевых машин после 2040-ых годов.

Российскую "Армату" могут заменить двухзвенным "танком будущего" после 2040 года. Представители Минобороны РФ представили концепцию "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену Т-14. Проект презентован в рамках форума "Армия-2020".

Военные считают, что "Армата" будет эффективна в бою до 2040-ых годов, но уже сейчас разработчикам следует закладывать основы танка отдаленной перспективы.

Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания полковник Евгений Губанов, замначальника НИИИ БТВТ

Во втором звене танка будет располагаться многотопливный газотурбинный двигатель на 3 тыс. л. с. Там же разместятся воздушные и наземные беспилотники. Звено будет соединено сцепкой с первым.

Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.

Видео: Минобороны России