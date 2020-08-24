Специалисты протестировали боевые машины переднего края в беспилотном режиме.

Российский танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы концерна "Уралвагонзавод".

Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 пресс-служба "Уралвагонзавода"

Работы над танком ведутся по государственному заказу от Минобороны России. В концерне рассказали, что появление тяжелых беспилотных боевых машин можно считать лишь вопросом времени.

Напомним, что "Армата" является единственным в мире танком третьего поколения. Т-14 необходим для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, а также для поддержки мотострелковых подразделений.

NI назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams.

Видео: Минобороны России