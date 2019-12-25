  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"
Сегодня, 15:32
77
lesjasap

Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"

0 0

Обновлением гаубиц занимались сотрудники "Уралвагонзавода".

Минобороны России получило первую партию модернизированных артиллерийских установок "Мста-С". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода", входящего в состав "Ростеха".

Первая партия гаубиц 2С19М1 с повышенными боевыми возможностями передана в войска

пресс-служба "Уралвагонзавод"

Военные эксперты рассказали, что гаубицы прошли капитальный ремонт, а после - обновление оборудования. Сейчас "Мста-С" имеет автоматизированную систему управления наведением и огнем. Модернизация позволила гаубице сократить время в 1,5-2 раза на развертывание орудия. Это повышает выживаемость боевой техники на огневой позиции.

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами.

Теги: минобороны, мста-с
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии