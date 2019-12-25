Минобороны получило первую партию модернизированных артустановок "Мста-С"

Минобороны России получило первую партию модернизированных артиллерийских установок "Мста-С". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода", входящего в состав "Ростеха".
Первая партия гаубиц 2С19М1 с повышенными боевыми возможностями передана в войска
пресс-служба "Уралвагонзавод"
Военные эксперты рассказали, что гаубицы прошли капитальный ремонт, а после - обновление оборудования. Сейчас "Мста-С" имеет автоматизированную систему управления наведением и огнем. Модернизация позволила гаубице сократить время в 1,5-2 раза на развертывание орудия. Это повышает выживаемость боевой техники на огневой позиции.
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