Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
На кадрах также засняты тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ-63501АТ "Медведь". Их используют для транспортировки гаубиц. В агентстве отметили, что видео получено во время подъезда к городу Идлиб 21 февраля.
Напомним, что "Мста-Б" считается самой современной артиллерийской системой правительственных сил Сирии. Впервые они задействованы в боях против террористов в 2016 году.
Ранее Эрдоган опять угрожает военной операцией в Идлибе.
Фото: YouTube/Ruptly
Видео: YouTube/H24 News
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