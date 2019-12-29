Журналисты засняли процесс на видео.

Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.

На кадрах также засняты тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ-63501АТ "Медведь". Их используют для транспортировки гаубиц. В агентстве отметили, что видео получено во время подъезда к городу Идлиб 21 февраля.

Напомним, что "Мста-Б" считается самой современной артиллерийской системой правительственных сил Сирии. Впервые они задействованы в боях против террористов в 2016 году.

Ранее Эрдоган опять угрожает военной операцией в Идлибе.

Фото: YouTube/Ruptly

Видео: YouTube/H24 News