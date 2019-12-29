Эрдоган опять угрожает военной операцией в Идлибе

И обещает скоро занять наблюдательные посты

Президент Турции Реджейп Тайип Эрдоган вновь угрожает военной операцией в Идлибе. Он уверяет, что турецкая армия ни на шаг не отступит из сирийской провинции. Такое заявление он сделал, выступая в парламенте.

Эрдоган хочет, чтобы Анкара освободила и вернула себе наблюдательные посты. Сейчас они находятся за линией соприкосновения в регионе.

Эрдоган обещает занять их до конца февраля.

По его словам, сейчас турецкая армия не может использовать воздушное пространство в Идлибе. Президент Турции считает это проблемой и обещает решить её в ближайшее время.

4 февраля сообщалось об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в провинции Идлиб.

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME