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На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

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Новое вооружение получили артиллеристы ию ЮВО России.

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы. Системы позволяют вести огонь по противнику с расстояния до 29 километров. Об этом рассказали представители пресс-службы Южного военного округа. Именно артиллерийские подразделения ЮВО получили новое вооружение.

Известно, что военным пришла партия установок 2С19М2 "Мста-С"  с автоматизированной системой управления огнем. Она обладает высокой скорострельностью (делает до 8 выстрелов за минуту). Самоходка также оснащена цифровыми электронными картами. Это позволяет аппарату лучше ориентироваться на местности в сложных условиях. Кроме "Краснополя" самоходки могут использовать в качестве боеприпасов снаряды "Сантиметр".

Ранее армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии.

Видео: YouTube/T24

Теги: армия, вооружение, самоходки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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