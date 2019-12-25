ЛНА уничтожила военные объекты турок в Ливии.

Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии. Ливийская национальная армия нанесла удары по аэродрому Митига в Триполи. Целями стали объекты турецких ВС, а не группировок террористов. Информацию подтвердил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире. Информацию опубликовали "РИА Новости".

Уничтожены радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции прокомментировал спикер

Он добавил, что ЛНА ликвидировало все, что "все, что приравнивается к турецкому присутствию". В том числе к этим объектам относятся военные склады. Аль-Мисмари заметили, что местная армия вошла в нескольких районов столицы, однако не соблюдает перемирие.

Ранее Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить.

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