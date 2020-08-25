Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

Минск и Москва заключили контракты в рамках форума "Армия-2020".

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили военные республики. В сообщении специалисты отметили, что между Москвой и Минском подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание объектов военного назначения для вооруженных сил.

Основными стали контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М пресс-служба Минобороны Белоруссии

Соглашения заключены в рамках военно-технического форума "Армия-2020". делегация Минобороны республики под управлением замминистра Сергея Симоненко изучила новейшие образцы оружия. Специалисты также встретились с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

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Видео: Youtube/Минобороны России