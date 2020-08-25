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Купленная Ираном РЛС "Резонанс-НЭ" обнаружила F-35

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В январе 2020 года РЛС обнаружила около границ Ирана американский боевой самолет.

Купленная Ираном российская радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" обнаружила американский F-35. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель генерального директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин на форуме "Армия-2020". РЛС российского производства засекла истребитель около границ Ирана в январе 2020 года. Комплекс сопроводил американские самолеты.

Напомним, что "Резонанс-НЭ" используется для нахождения летательных аппаратов, созданных при помощи технологии стелс, а также гиперзвуковых объектов. Тегеран купил РЛС в Москвы несколько лет назад. С тех пор система находится на боевом дежурстве. Обострение между США и Ираном произошло в конце 2019 года. В последний день декабря прошлого года десятки протестующих атаковали посольство США в Багдаде.

"Рособоронэкспорт" начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС.

Видео: YouTube / Оружейный Мастер

Теги: f-35, резонанс, рлс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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