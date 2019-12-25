В РФ ожидают, что 59Н6-ТЕ будет пользоваться спросом в Африке, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Рособоронэкспорт" начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС. Об этом сообщила пресс-служба компании. Специалисты пояснили, что занимаются продвижением мобильной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ. Комплекс способен обнаруживать гиперзвуковые цели и другие современные воздушные объекты, включая аэродинамические и баллистические ракеты.

В компании рассказали, что экспортный вариант РЛС учитывает спрос заказчиков на оборонные свойства ПВО. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" считает, что российская РЛС будет иметь большой спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке, Северной Африке.

Александр Михеев добавил, что 59Н6-ТЕ функционирует в дециментровом диапазоне длин волн. Она находит цели, которые летят со скоростью до 8 тысяч километров в час на дальности до 450 км и высоте в 200 км. После обнаружения объекта РЛС направляет специалистам данные в режиме реального времени. Одновременно комплекс способен сопровождать около тысячи объектов и распознавать 8 классов целей.

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