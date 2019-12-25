Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

"Контейнер" в Калининграде повысит точность полученных данных благодаря "коллеге" из Мордовии.

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе России "ТАССу". Специалисты объяснили, что "Контейнер" может засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых или гиперзвуковых ракет.

РЛС видит цели противника за 3 тысячи километров. Станция способна мониторить обстановку в воздушном пространстве над всей Европой. В список мест слежения также попадает Великобритания. На данный момент в Калининградской области рассматривают несколько площадок под данную РЛС. Источник "ТАССа" добавил, что комплекс установят в ближайшей перспективе, но не назвал точных сроков проведения работ.

Напомним, что первая РЛС заступила на дежурство на территории Мордовии. Она мониторит обстановку в Европе, включая Великобританию. За счет совмещения информации от двух станций специалисты повысят точность отслеживания целей.

Россия разместит на Кольском полуострове "охотников за гиперзвуком".

Видео:

