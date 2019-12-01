В Мордовии РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция "Контейнер". Система имеет мощнейший в мире программно-алгоритмическим комплексом, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на главного конструктора станции.
РЛС способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях. Она может фиксировать возможные удары противника от 100 до 2000 километров до госграницы в реальном времени.
Радиолокационная станция также будет отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Помимо этого, "Контейнер" способен засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и единичные запуски гиперзвуковых ракет.
Ранее мы писали о том, что Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Зеленским.
Видео: YouTube / Domovoi о жизни без гламура
Обсуждение ( 0 )