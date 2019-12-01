В Мордовии РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

Станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года.

В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция "Контейнер". Система имеет мощнейший в мире программно-алгоритмическим комплексом, сообщили РИА "Новости" со ссылкой на главного конструктора станции.

РЛС способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях. Она может фиксировать возможные удары противника от 100 до 2000 километров до госграницы в реальном времени.

Радиолокационная станция также будет отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Помимо этого, "Контейнер" способен засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и единичные запуски гиперзвуковых ракет.

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