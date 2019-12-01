Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Зеленским

Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на нормандском саммите произойдет в обязательном порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что формат общения будет определён ближе к встрече. Для обоих президентов сам факт встречи намного важнее, чем антураж, подчеркнула Песков.

Предполагается, что главы государств обязательно обсудят газовые вопросы, которые "требуют решения" до 1 января. Встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже.

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