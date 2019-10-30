"Резонанс-Н" будет предупреждать о крылатых ракетах.

Россия разместит на Кольском полуострове "охотников за гиперзвуком". Один радар уже устанавливают на боевую позицию, второй будет доставлен до конца 2020. РЛС "Резонанс-Н" способен засечь крылатые ракеты "стелс" и самолеты, летящие до 20 скоростей звука. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в ОПК.

Аппарат позволит повысить боевой потенциал Северного флота России. Ранее СФ получил такие же установки: две находятся в Архангельской области. Еще одна функционирует на Новой Земле. Все РЛС работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн.

В январе стало известно, что Генштаб принял решение заказать еще пять подобных РЛС. Их разместят в Арктике, к востоку от Новой Земли.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Мордовии РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство.