Разработкой занимаются представители технополиса "Эра".

Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар (РЛС). Об этом журналистам телеканала "Звезда" заявил генерал-лейтенант Владимир Ивановский, глава военного инновационного технополиса "Эра".

Спикер пояснил, что РЛС будет устанавливаться на дроны и наземные роботехнические комплексы. Это позволит армии расширить разведывательные возможности автономных устройств. Изобретатели только приступили к исследованиям по созданию устройства. Задание выполняется в интересах Главного командования ВКС России.

На данный момент малогабаритного радара нет ни у одной страны мира.

Ранее в России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями.

Видео: YouTube/The Military Specialist