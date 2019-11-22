Устройства помогут кораблям, терпящим бедствие.

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями. "Лагуна-М" сможет сопровождать более 200 целей в пределах 200-мильной зоны. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу АО "РТИ". РЛС будут обеспечивать круглосуточный контроль за акваторией вне зависимости от погодных условий. Автоматический выбор частот делает аппарат практически невосприимчивой к внешним помехам коротковолнового диапазона.

Ее сектор действия - 120 градусов. РЛС можно будет перебазировать на актуальное направление наблюдения. РЛС позволит эффективнее бороться с браконьерами и нелегальными вторжениями. Аппарат в режиме реального времени будет устанавливать и отправлять координаты кораблей, которые терпят крушение.

Ранее Россия разместит на Кольском полуострове "охотников за гиперзвуком".