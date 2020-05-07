Российская РЛС "Резонанс" "зажмет" израильские F-35

РФ установит две РЛС на территории Египта.

Израильские истребители станут "видны" для российских РЛС, когда военные установят "Резонанс" вдоль сирийской и ливанской границы. В скором времени российский "Резонанс" начнет эксплуатироваться на территории Египта. Эксперты из "Авиа.про"отмечают, что дальнобойность загоризонтного радара позволит РФ обнаруживать все самолеты, находящиеся в регионе Средиземноморья. При поддержке С-300 и С-400 Россия получит возможность сбивать истребители прежде, чем они успеют долететь до расстояния пуска собственных ракет.

Журналисты из издания NZIV рассказали, что одна РЛС "Резонанс" будет установлена в Джавелин Овед на расстоянии около 40 км. к востоку от Суэцкого канала. Аппарат способен находить цели (самолеты и ракеты) на расстоянии до 1100 километров. Вторая РЛС будет размещена на возвышенности между Джабель-эль-Галлы и Кабира, в Суэцком проливе. Специалисты заметили, что "Резонанс" может одновременно захватывать 500 целей противника. Система предоставляет данные для систем перехвата на расстоянии в 350 километров. Эта область полностью включает в себя Израиль.

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Видео: Youtube/Max Fisher