Польское СМИ испугалось российского "электронного колпака" для Европы

В скором времени РФ поставит на боевое дежурство вторую РЛС нового поколения.

Польское издание Onet обеспокоено тем, что Россия в скором времени поставит на боевое дежурство Радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения "Воронеж". В Польше опасаются, что она может стать "электронным колпаком" для Европы.

Первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Республике Мордовия, расположенной в 600 км к юго-востоку от Москвы. Вторую РЛС планируют поставить на дежурство в Калининградской области.

В статье указывается, что РЛС контейнерного типа обладает радаром с дальностью обзора до 3 тысяч км. Она способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, а также крылатые ракеты и контролировать все попытки воздушных или ракетных атак. Срок службы такой установки до 25 лет.

Ранее мы писали, что National Interest высоко оценил потенциал российских "Черных дыр".