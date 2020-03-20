Российское оружие в случае боевых столкновений в Южно-Китайском море, скорее всего, одержит победу.

National Interest высоко оценил потенциал российских "Черных дыр". Статью в издание написал эксперт по вопросам безопасности США Калеб Ларсон.

Автор считает, что российское оружие способно изменить баланс сил в Южно-Китайском море. Речь идёт о дизель-электрическх "Палтусах" и "Варшавянках". Они предназначены для операций в прибрежных водах, при этом одни из самых бесшумных в своём классе.

Ларсон считает, что "Чёрные дыры" отлично справятся с уничтожением надводных кораблей, а также подлодок. Он отметил, что российское оружие в случае боевых столкновений в Южно-Китайском море, скорее всего, одержит победу.

Ранее Космические силы США получили первое оружие.