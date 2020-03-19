КС Америки передали глушители сигналов противника.

Космические силы США получили первое оружие. Об этом сообщили журналисты из Popular Mechanics. В материале идет речь о наземном глушителе спутниковых сигналов. Он будет размещен на системе, которая получила название Counter Communications System (CCS) Block 10.2. Глушитель будет работать над тем, чтобы передача сигналов со вражеских спутников не дошла по назначению.

Напомним, что CCS впервые развернута Америкой в 2004 году. Версия 10.1. разработана в 2014 году. Над созданием CCS Block 10.1 и 10.2 работали специалисты американской компании L3Harris.

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