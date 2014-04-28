  1. Главная
Сегодня, 7:39
Fox: Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

Глава Турции рассказал, что страна заплатила за самолеты, но так и не получила их.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил иностранным журналистам с телеканала FOX News о том, что планирует обсудить со своим американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом поставки истребителей F-35 и F-16. Политик напомнил, что во время предыдущего срока правления Трампа в Белом доме, он публично заявил прессе о том, что Турция заплатила за эти боевые самолеты, но не получила их.

И сейчас мы собираемся снова вести переговоры по этому вопросу. Мы ожидаем, что США также сделают то, что необходимо, как в отношении F-35, так и в отношении F-16, их производства, технического обслуживания и так далее.

Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Напомним, что Анкара была исключена из американской программы разработки F-35 в 2019 году после того, как власти страны приобрели у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В Вашингтоне заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от российских систем С-400. 

Фото и видео: YouTube / Fox News Clips

 

