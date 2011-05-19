Российским туристам грозит тюрьма за поцелуй в турецкой мечети

В настоящее время пара уже покинула Стамбул, но турецкие СМи сообщают, что заведено уголовное дело.

Российские туристы были задержаны в конце августа в стамбульской мечети Чамлыджа после публичного поцелуя, но вскоре отпущены после дачи показаний. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Турции.

Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар. По данным турецкого агентства IHA, опубликовавшего видео с происшествием, российские туристы фотографировались в мечети, после чего обменялись поцелуем. На допросе молодой человек принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия.

По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний. Дипломаты отметили, что россияне более не обращались за помощью.

По данным осведомленного источника РИА Новости, пара уже покинула территорию Турции. Турецкие СМИ ранее сообщали о возбуждении уголовного дела по обвинению в оскорблении религиозных ценностей, которое предусматривает наказание до года тюрьмы, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине.

Фото: pxhere.com