Озай Шендир напомнил о преимуществах площадки для приема иностранных делегаций.

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка является одним из наиболее подходящих мест для возможного саммита мировых лидеров по украинскому урегулированию регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделали турецкие журналисты из местного издания Milliyet. Обозреватель Озай Шендир обратил внимание на расположение, имеющуюся инфраструктуру, уровень безопасности и использование объекта для приема самолетов государственных делегаций. Автор материала указал, что американский президент-республиканец Дональд Трамп может приехать в Россию на возможную встречу с главой Кремля 22 августа, однако туда не полетит лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Единственной страной, которая в столь короткие сроки может принять такой саммит, является Турция, и наиболее подходящее место для него - аэропорт имени Ататюрка. Зал почетных гостей аэропорта и помещение для пресс-конференций, которые используются и сейчас, соответствуют требованиям для проведения саммита. текст статьи

Напомним, что аэропорт имени Ататюрка был закрыт в 2019 году в связи с началом эксплуатации Международного аэропорта Стамбула. Сейчас воздушная гавань используется для приема грузовой, частной авиации и VIP-рейсов. Озай Шендир рассказал, что в объект полностью подходит для принятия в кратчайшие сроки необходимых мер безопасности в связи с саммитом. Там оперативно могут быть развернуты противовоздушные системы, оставленные на транспортных самолетах. Здание для проведения саммита расположено в 100 шагах от прибывающих бортов, что важно для сотрудников спецслужб. Дополнительно стамбульский аэропорт представляет собой закрытую территорию, что обеспечивает возможность защиты делегаций с морской зоны.

