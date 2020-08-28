Политик уверен, что республика преодолеет ситуацию с несанкционированными уличными акциями.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко озвучил условие начала переговоров с оппозицией. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что готов вести диалог о возможном обновлении конституции. Однако, сначала он это сделает с представителями трудовых и студенческих коллективов. По словам политика, необходимо выслушать "вменяемых людей от оппозиции". При этом, выражать свое мнение они должны "не на улице". Лукашенко отметил, что если студенты "не хотят учиться, тогда родину надо защищать". Он добавил, что он не запугивает армией, а просто констатирует факт. Отсрочка предназначена только тем, кто хочет учиться.

Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

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