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В Иране заявили, что Помпео живет в "параллельной вселенной"

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МИД Тегерана прокомментировал требования Вашингтона о возвращении санкций.

В Иране заявили, что государственный секретарь Майк Помпео живет в "параллельной вселенной". Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде уточнил, что имеет в виду заявление американского чиновника о восстановлении международных ограничений против Тегерана.

Время пошло лишь в параллельной вселенной Помпео

Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана 

Напомним, что 25 августа члены Совета Безопасности ООН не признали требование США о возобновлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231. Большинство государств считает, что Вашингтон не имеет права на такой шаг. Ранее США объявили о том, что санкции вернутся в ночь на 20 сентября. Госсекретарь США сослался на документ СБ ООН, который описывает процедуру восстановления санкций в течение 30 дней после подачи уведомления.

Саид Хатибзаде в собственном Twitter-аккаунте напомнил, что Вашингтон вышел из ядерной сделки.

Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты.

Видео: YT / Associated Press

Теги: иран, майк помпео
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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