Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты

"Абу Махди" и "Хадж Касем" представлены публике.

Вооруженные силы Ирана представили новые баллистическую и крылатую ракеты. Местный телеканал IRIB транслировал государственные испытания нового вооружения. Специалисты рассказали, что речь шла о запуске баллистической ракеты класса "земля - земля". Она получила название "Хадж Касем" в честь убитого генерала Касема Сулеймани. Военнослужащий погиб в январе 2020 год из-за действий американцев.

Также Иран показал тесты новой крылатой ракеты "Абу Махди". Она получила название в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Военный погиб вместе с Сулеймани.

Мы должны сдерживать врага на суше и на море с помощью ракет Хасан Роухани, президент Ирана

Напомним, что Тегеран ведет собственную военную ракетную программу с 1990-ых годов.

В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго.

Видео: IRIB news