В Breaking Defense рассказали, что Тегеран хочет купить за границей вооружение.

В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго. Об этом сообщили журналисты из издания Breaking Defense. В авторской статье аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократий рассказали, что Тегеран может начать покупать истребители и ПВО у Москвы и Пекина, если оружейное эмбарго будет снято с государства.

Напомним, что в 2019 году Иран совершил попытку купить у России С-400 "Триумф". Однако Москва отклонила запрос.

Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие материал Breaking Defense

Авторы издания отметили, что Минобороны США и армия Израиля готовятся "к тому, что может произойти". Страны проводят совместные учения по отработке ракетных ударов с самолетов F-35 Lightning II по "сложным системам ПВО и истребителям противника перед поражением наземных целей". В журнале считают, что американская и израильская авиация победят иранскую систему ПВО.

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН.

Видео: Минобороны России