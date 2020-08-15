Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Члены Совета безопасности не поддержали американскую резолюцию.

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О"Брайен признал поражение Штатов в Совбезе ООН в вопросе продлении против Ирана оружейного эмбарго. Мнением он поделился во время беседы с изданием Fox News.

Члены Совета безопасности не поддержали американскую резолюцию. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий установлен разрешительный порядок поставок военной техники Ирану. Он носит временный характер — срок истекает 18 октября. За продление эмбарго проголосовали только США и Доминикана. Китай и РФ — против.

Остальные члены совета воздержались.

Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец. Роберт О"Брайен, советник президента США Дональда Трампа

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